أوبلاك يوضح حقيقة سب والدة الحكم

قال حارس أتلتيكو مدريد، السلوفيني يان أوبلاك، عقب الخسارة من برشلونة بهدفين نظيفين في الليغا، إن زميله دييغو كوستا الذي تعرض للطرد (ق28) للاعتراض أخبره بأنه لم يقل “شيئاً قبيحاً” لحكم المباراة.

وقال أوبلاك عقب المباراة: “أضر بنا الطرد كثيراً، كان العرض ليصبح أفضل بالنسبة للجماهير إن استمرت المباراة بـ11 لاعباً ضد 11”.

وأضاف الحارس: “كوستا أخبرني بأنه لم يتفوه بشيء قبيح تجاه الحكم، ربما يكون الحكم قد سمع شيئاً آخر، الأمر مؤسف”.

رغم ذلك أكد أوبلاك استحقاق البرسا للفوز إذ قال: “إنه ناد كبير ولعبنا تقريباً كل مبارياتنا ضدهم ونحن نعاني من نقص، كنا قريبين، ذهبنا نحو الفوز، لكن تعقدت الأمور”.

وبخصوص حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة في فريقه قال: “لم أنجح في التصدي لكل الفرص، ففي نهاية المطاف سجلوا هدفين في مرماي”.