غضب في أستراليا بسبب إصابة لاعب!

انضم اتحاد لاعبي كرة القدم في أستراليا إلى مدرب ملبورن فيكتوري كيفن موسكات، في انتقاد أرضية ملعب إستاد سيدني للكريكيت “الخطيرة” بعد تعرض لاعب لإصابة في الركبة خلال مباراة في الدوري الأسترالي ضد سيدني أمس السبت.

وسقط لاعب الوسط تيري أنطونيس على الأرض بدون تدخل من أي منافس عند حافة مربع الكريكيت خلال خسارة فريقه 2-1 أمام سيدني في مواجهة بين آخر بطلين للدوري.

ويستخدم الإستاد الشهير في مباريات كرة القدم بينما يخضع إستاد سيدني لكرة القدم المجاور لتجديدات ووجهت إليه بالفعل انتقادات حادة بعد تلف أرضية الملعب خلال مباراة في الرجبي.

وقال موسكات للصحافيين: “أولاً، كانت أرضية الملعب خطيرة، غير مقبول أن أطلب من اللاعبين اللعب في هذه الظروف، ربما يتسبب ذلك في إصابة خطيرة، من المخجل أن يلعب اللاعبون على هذه الأرضية”.

ودعا اتحاد اللاعبين المحترفين في أستراليا لإجراء تحقيق مستقل في كيفية السماح بإقامة المباراة في ظل الحالة “البائسة” لأرضية الملعب، التي قال الاتحاد إنها تمثل “خطورة واضحة” على “سلامة اللاعبين”.

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ومن المقرر أن يستضيف سيدني، الذي أبقاه الفوز في المركز الثاني بالدوري الأسترالي، المتصدر بيرث غلوري على الملعب نفسه يوم 18 أبريل (نيسان).

وقال الرئيس التنفيذي لسيدني داني تاونسند: “بكل وضوح أرضية الملعب ليست على المستوى المطلوب لكرة القدم ونحن نعمل مع الأطراف المعنية لتقييم ملاءمتها لاستضافة مباراتنا ضد بيرث غلوري بعد 11 يوماً”.

وتم تغيير حوالي 3 آلاف متر مربع من أرضية الملعب الشهر الماضي بعد تضررها بشدة خلال مباراة في دوري الرجبي الأسترالي.

ويستخدم فريق سيدني روسترز للرجبي الملعب أيضاً وتسببت القواعد المختلفة في أشكال متعددة للملعب من أجل التقليل من تأثير وجود ثلاثة أنواع من العشب.

ويستضيف الإستاد مباريات الكريكيت منذ عام 1882 وشهد أيضاً مئات المباريات في دوري الرجبي قبل اكتمال بناء إستاد سيدني لكرة القدم في 1988.