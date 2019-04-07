أوبيلا وبركاوى أبرز غيابات حسنية أغادير أمام الزمالك

فرض الجهاز الفنى لفريق حسنية أغادير السرية والكتمان على خطة اللعب والتشكيل الذى سيخوض به مواجهة الليلة أمام الزمالك، على أمل مباغتة الجهاز الفنى للزمالك خلال اللقاء. وتعد أبرز نقاط الضعف لدى فريق حسنية أغادير، خط دفاعه والذى لا يجيد التعامل مع الكرات العرضية بشكل جيد، بخلاف سوء التغطية الدفاعية للاعبيه. ويعتمد مدرب حسنية أغادير على اللعب بخطة 4-3-3 داخل ملعبه، بينما خارج ملعبه على خطة لعب 4-4-2. ويغيب عن بطل المغرب مجموعة من العناصر الأساسية المهدى أوبيلا وكريم بركاوى، للإصابة، وعبدالكريم باعدى وعبدالحكيم ياسين، لعقوبة الانضباط، كما سيغيب بدر قشانى لأسباب تأديبية.

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