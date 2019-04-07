موعد مباراة الزمالك وحسنية اغادير بالكونفدرالية .. والقنوات الناقلة

يخوض الزمالك اختبارًا إفريقيا مثيرا مساء اليوم الاحد عندما يواجه فريق حسنية أغادير المغربى الملقب بـ«غزالة سوس»، بملعب أدرار فى ذهاب ربع نهائى كأس الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك وحسنية اغادير في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك وحسنية اغادير في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت مدينة ابوظبي .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية اغادير بالكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك وحسنية اغادير عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بصوت المعلقين الرياضيين علي محمد علي وجواد بدة .

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يسعى الزمالك للخروج بنتيجة إيجابية خارج الديار، تساعده على الإطاحة بحسنية أغادير، فى لقاء الإياب بالسويس الذى سيقام يوم الأحد المقبل، وخطف بطاقة التأهل للدور نصف

النهائى، وملاقاة الفائز من النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى.

ويخوض الزمالك اللقاء في ظل بعض الظروف المعاكسة بغياب عدد من العناصر الأساسية أبرزهم فرجانى ساسى وحميد أحداد للإيقاف، وحازم إمام للإصابة وأيمن حفنى لأسباب فنية ومحمود عبدالمنعم كهربا الموقوف بقرار تأديبى.

ويعانى الجهاز الفنى من قلة المعلومات المتوفرة عن الفريق المغربى يواجه الفريق الأبيض أيضًا المجهول خصوصًا أن الفريق المغربى، غامض تمامًا للجهاز الفنى، الذى حاول فك شفرته والتعرف على مواطن القوة والضعف لديه من خلال مشاهدة أكثر من مباراة مسجلة له فى البطولة ذاتها.

واطمأن جروس على الأوراق البديلة من خلال المران الرئيسى للفريق أمس بملعب

المباراة، وظهور عدد كبير من اللاعبين بمستوى متميز، وأكد المدير الفنى للاعبيه فى محاضرة فنية بالأمس، ضرورة الحذر الدفاعى للمحافظة على نظافة الشباك البيضاء، والسيطرة على منطقة المناورات فى وسط الملعب، لفرض كلمتهم طوال المباراة.

كما طلب جروس من لاعبى الوسط والمهاجم خالد بوطيب استغلال أنصاف الفرص، والسعى بقوة لهز شباك فريق حسنية أكادير، وتسجيل هدف يصعب على لاعبيه المهمة وسط جماهيره التى ستحضر بكثافة لتشجيع فريقها.

وفرض جروس سرية تامة على المران خوفا من عيون المنافس خاصة أنه حرص على تجربة وتنفيذ الخطة التى سيخوض بها اللقاء.

وتعاهد لاعبو الزمالك مع جهازهم الفنى على تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير لتسهيل المهمة فى لقاء العودة.

وتسود حالة من الارتياح بخصوص أرضية ملعب أدرار الممتازة الذى ستقام عليه المباراة، وهى مستوية تمامًا ومن النجيل الطبيعى، ويعد واحدًا من أفضل الملاعب المغربية، ما يساعد اللاعبين على إخراج أفضل ما لديهم وتنفيذ التعليمات الدفاعية والهجومية والتعامل مع المنافس.