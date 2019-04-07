بعثة الأهلي تعود من جنوب افريقيا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الأحد إلى القاهرة قادمة من جنوب إفريقيا بعد خوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي

أمس في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

ويحصل لاعبو الأهلي علي راحة سلبية من التدريبات اليوم، على

أن يستأنف الفريق تدريباته في العاشرة صباح غدٍ الاثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأربعاء القادم في إطار مباريات الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الممتاز والمحدد إقامتها على استاد بتروسبورت.