الأهلي يترقب قرار كاف لإقامة لقاء صن داونز ببرج العرب

يترقب مسؤولو النادي الأهلي القرار النهائي من لجنة التفتيش بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للموافقة على إقامة لقاء صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية. ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية. ورفض الأهلي اللعب باستاد الجيش الثالث بالسويس وطلب نقل اللقاء إلى برج العرب بعد تعثر المفاوضات لإقامة اللقاء باستاد الجبل الأخضر بعدما اشترط الأمن حضور 3 آلاف مشجع فقط بحد أقصى. ويأمل مسؤولو الأهلي الحصول على موافقة الأمن على حضور جماهيري كبير حال إقامة اللقاء في برج العرب.

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