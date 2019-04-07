الأهلي يترقب قرار كاف لإقامة لقاء صن داونز ببرج العرب

يترقب مسؤولو النادي الأهلي القرار النهائي من لجنة التفتيش بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للموافقة على إقامة لقاء صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في إيابربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
ورفض الأهلي اللعب باستاد الجيش الثالث بالسويس وطلب نقل اللقاء إلى
ويأمل مسؤولو الأهلي الحصول على موافقة الأمن على حضور جماهيري كبير حال إقامة اللقاء في برج العرب.
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