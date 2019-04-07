المقاصة يرحب بتأجيل لقاء الأهلي

رحب مسؤولو نادي مصر المقاصة بفكرة تأجيل لقاء الأهلي يوم الأربعاء المقبل بالجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز باستاد بتروسبورت. وقال وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة لـ"بوابة الوفد":" ليس لدينا مانع في التأجيل إذا وافق اتحاد الكرة ، نحن جاهزون لخوض المباراة ولكن إذا صدر قرار من اتحاد الكرة لدينا مانع في التأجيل إذا وافق اتحاد الكرة ، نحن جاهزون لخوض المباراة ولكن إذا صدر قرار من اتحاد الكرةفلن نعترض". وطالب البعض بتأجيل لقاء الأهلي والمقاصة بالدوري قبل مباراة الفريق الأحمر ضد صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد هزيمة الفريق بخماسية دون رد في جولة الذهاب.

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