عاشور مهدد بالغياب عن لقاء المقاصة.. والأهلي ينفي مشاجرة لاسارتي

أصبح حسام عاشور لاعب وسط وقائد الأهلي مهدداً بالغياب عن لقاء مصر المقاصة يوم الأربعاء المقبل في الجولة 28 للدوري الممتاز.

واشتكى عاشور من الإجهاد الذي كان سبباً في

استبعاده من مباراة صن داونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا أمس السبت ، ويخضع اللاعب لفحص طبي بعد عودته لمصر.

ونفى مصدر في بعثة الأهلي ما تردد حول تشاجر عاشور مع مدربه الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني بعد استبعاده من لقاء صن داونز. وخسر الأهلي بخماسية دون رد أمام صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.