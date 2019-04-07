الأهلي يحسم مصير لاسارتي بعد خماسية صن داونز

إستبعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب فكرة إقالة المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي من منصبه رغم السقوطبخماسية دون رد في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا على يد
وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن الوقت لن يسمح بالاستغناء عن لاسارتي في ظل وجود ارتباطات متتالية في وقت قصير.
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