3 مواجهات قوية فى الدورى اليوم

تستكمل اليوم الأحد، منافسات الجولة 28 من بطولة الدورى الممتاز، بثلاث مباريات قوية وعنيفة بين الفرق المتصارعة على الهبوط، حيث يلتقى بتروجت مع الاتحاد السكندرى بملعب الجيش بالسويس، فى الخامسة والنصف مساءً، وفى نفس التوقيت يواجه الداخلية فريق إنبى بملعب كلية الشرطة، ويحل سموحة السكندرى ضيفاً ثقيلاً على حرس الحدود فى الثامنة مساء، بملعب المكس بالإسكندرية.

ويطمح زعيم الثغر صاحب المركز التاسع برصيد 32 نقطة، فى العودة للانتصارات تحت قيادة حلمى طولان، وتعويض الخسارة من الأهلى بهدفين فى الوقت القاتل بالجولة الماضية، للتقدم خطوة جديدة نحو منطقة الأمان فى وسط

الجدول والابتعاد عن خطر الهبوط.

وفى المقابل يأمل بتروجت بقيادة محمد عودة، فى الخروج من دوامة الهزائم بعد خسارته فى آخر 3 مباريات من بيراميدز والأهلى والجونة، للحفاظ على آمال البقاء فى الدورى، فى ظل احتلال المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن النجوم المتذيل.

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وفى مباراة أخرى.. يطمح إنبى صاحب المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الداخلية، فى مواصلة انتصاراته تحت قيادة على ماهر، بعد الفوز على الإنتاج

الحربى قى الجولة الماضية، من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط.

فيما يخطط علاء عبدالعال المدير الفنى للداخلية، لاستعادة الانتصارات الغائبة منذ 3 اسابيع على حساب الفريق البترولى، معتمداً على خيراته لاعبيه كسلاح رئيسى لاقتناص النقاط الثلاث.

أما فريق سموحة الذى أصبح فى موقف صعب للغاية، بسبب توالى الهزائم والتى استمرت أيضًا مع تولى التوأم حسام وإبراهيم حسن قيادة الفريق، فلا سبيل أمامه سوى الفوز على حرس الحدود للخروج من دوامة الهبوط والقفز من المركز السادس عشر الذى يحتله برصيد 25 فقط.

ويبحث طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود عن تحقيق الفوز الغائب منذ 6 أسابيع، بعدما تعادل الفريق فى 5 مباريات وخسر مواجهة أمام طلائع الجيش فى الجولة الأخيرة، وتراجع للمركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.