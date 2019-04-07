الوديات والفيديو.. يجهزان المصرى لمواجهة الزمالك في الدوري

يواصل النادى المصرى استعداداته القوية لمواجهة الزمالك المقرر لها السادسة مساء الخميس القادم على استاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدورى الممتاز، وعاد الفريق لتدريباته مجددًا على ملعبه ببورسعيد عقب الراحة التى منحها إيهاب جلال المدير الفنى للاعبين لمدة يوم واحد بعد أدائهم مباراتين وديتين أمام فريق كابسى وفاز فيها بثلاثية نظيفة وفاز فى الثانية بثمانية أهداف نظيفة على فريق الجمارك.

وشهدت التدريبات تنفيذ عدد من الجمل الخططية

التى يسعى «جلال» لتطبيقها أمام الزمالك وتعويض غياب فريد شوقى أحد أهم العناصر الأساسية فى الفريق ولذلك دفع بعمرو موسى وسعيدو سيمبورى وإيزى إيميكا فى منطقة الوسط المدافع لاختيار اثنين من بينهم فى اللقاء على أن يكون الثالث بديلاً خارج الحدود.

وعكف المدير الفنى للمصرى وجهازه المعاون على مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة لوضع خطته للمباراة، وقام بتقسيم اللاعبين لمجموعتين

للتدريبات البدنية وقوة التحمل ثم تنفيذ النواحى الخططية والتكتيكية، وشارك فى التدريبات جميع اللاعبين وكان التركيز على أحمد مسعود ومحمود السيد فى حراسة المرمى وكريم العراقى وأحمد شوشة ومحمد جابر وإسلام أبوسليمة ومحمود حمد وعمر كمال عبدالواحد ومصطفى طيارة والحسينى سمير ومصطفى مارسيلو ومحمد صالح ومحمد شطة وعبدالرحمن زين لخط الظهر وعمرو موسى وإيزى ايميكا وسعيدو سنبورى وإسلام عيسى وإسلام عطية وعبد الله بيكا وعبد الناصر دى ماريا لخط الوسط وأوستين أموتو وحسين رجب ومحمود وادى ومحمد جريندو ايزيكال باسى وأحمد ياسر لخط الهجوم مع الناشئين أيمن ندا وحسام أشرف.