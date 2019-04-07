بافور يطالب بتحديد مصيره مع الإسماعيلي

طلب الغانى ريتشارد بافور مدافع الدراويش تحديد مصيره مع الإسماعيلى سواء بالبقاء أو الاستغناء عنه، خصوصا أنه يحق له التوقيع لأى فريق داخل أو خارج مصر دون الانتظار إلى نهاية الموسم الجارى، حيث ينتهى عقده مع الإسماعيلى.

من جهة أخرى تدخل البلجيكى سيدومير يانوفيسكى المدير الفنى للنادى الإسماعيلى لاحتواء ثورة غضب لاعبيه؛ بسبب عدم وفاء مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بوعود صرف القسط الثالث من عقودهم السنوية للموسم

الحالى المستحق مطلع أبريل الجارى.

وطلب سيدومير لاعبيه بالانتظار حتى عودة رئيس النادى من ألمانيا لتواجده فى رحله عمل.

وينتظر اللاعبون بفارغ الصبر عودة رئيس النادى من أجل الحصول على قيمة الدفعة الثالثة من مستحقاتهم لدى النادى والمقرر صرفها فى أبريل، كما تنص لوائح اتحاد الكرة وشئون اللاعبين.