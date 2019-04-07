رياضة | بعثة الأهلي تحمل نكستها وتصل القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الأهلي تحمل نكستها وتصل القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الأحد إلى القاهرة قادمة من جنوب إفريقيا بعد الخسارة بخماسية أمس أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

ويحصل لاعبو الأهلي علي راحة سلبية من التدريبات اليوم، على أن يستأنف الفريق تدريباته في العاشرة صباح غدٍ الاثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الممتاز والمحدد إقامتها على استاد بتروسبورت.

أزمة جديدة تواجه الأهلي في الإياب أمام صن داونز

يبحص مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة عن ملعب بحضور جماهيري لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويبذل ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية محاولات مع الجهات الأمنية للموافقة على إقامة مباراة الأهلي وصن داونز بملعب برج العرب بالإسكندرية بدلًا من السويس.

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وأكد ثروت سويلم أن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تقف أمام إقامة مباراة الأهلي وصن داونز على أحد ملعبي بترو سبورت والجبل الأخضر.

وأضاف سويلم: "نحاول مساعدة الأهلي عن طريق إقامة المباراة على ملعب برج العرب من أجل السماح بأكبر عدد ممكن لحضور الجماهير".

وأوضح سويلم أن لوائح الكاف تنص على حضور عدد محدد من الجماهير خلال مباريات الأدوار الإقصائية الإفريقية لذلك فإن ملعبي بتروسبورت والمقاولون العرب لا تتوافر فيهما الشروط مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية لن توافق على حضور عدد كبير من الجماهير إذا أقيمت مباراة الأهلي وصن داونز في القاهرة.

وواصل: "الكاف لن يمانع إقامة اللقاء في برج العرب الأمن موافق فعليًا على استضافة هذا الملعب للمواجهة لذلك ننتظر موافقة مسئولي هيئة الاستاد حتى يتم تجهيزه الملعب على أكمل وجه".

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وصن داونز على ملعب برج العرب يوم السبت المقبل، إلا أنه تم نقلها إلى استاد الجيش بالسويس، بعدما أرسل الكاف خطابًا لاتحاد الكرة لطلب نقلها نظرًا لسوء أرضية برج العرب.

كان الأهلي قد خسر بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب أمام صن داونز بجنوب إفريقيا لذلك يتطلع إلى تحقيق المعجزة في لقاء العودة بمصر.