رياضة | مانشسيتر يونايتد يبحث عن بديل دي خيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشسيتر يونايتد يبحث عن بديل دي خيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن المدرب النرويجي سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، قد حدد أنبديلين لحارس مرماه الإسباني دافيد دي خيا في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما توقفت مفاوضات تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2020.

وكان الحارس الإسباني حامي عرين اليونايتد، طالب إدارة الفريق الأحمر، بالحصول على زيادة مالية في عقده الجديد تصل إلى 350 ألف جنيه استرليني في الأسبوع ، مطالباً بقيمة قريبة من تلك التي يحصل عليها المهاجم ألكسيس سانشيز، صاحب أعلى آجر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن إدارة اليونايتد أتخذت إجراء احترازي وهو شرط التمديد من طرف واحد في عقد حارس المرمى لمدة موسم واحد، إلى حين النجاح في إقناعه بتمديد عقده، وتجنب خسارته مجاناً في الصيف المقبل، في ظل اهتمام قوي من باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة، ان المدرب النرويجي سولشايرخططه بديلة ، حيث حددا حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفور، الذي قاد منتخب إنجلترا إلى نصف نهائي كاس العالم في الصيف الماضي، رغم أن اليونايتد قد يضطر إلى دفع ما يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني لإغراء إيفرتون ببيعه.

وأشار الصحيفة، أن الأسم الثاني الذي ظهر على الطاولة هو حارس مرمى أتلتيكو مدريد يان أوبلاك، الذي قد يتعين على مانشستر يونايتد كسر مبلغ 71 مليون جنيه استرليني الذي دفعه تشيلسي إلى اتليتيك بلباو لضم كيبا أريزابالاجا في الصيف الماضي، بدفع مبلغ لأتلتيكو مدريد يقدر بنحو 85 مليون جنيه إسترليني.