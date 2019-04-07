رياضة | بوكا جونيورز يتعثر أمام الدوسيفي في الدوري الأرجنتيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوكا جونيورز يتعثر أمام الدوسيفي في الدوري الأرجنتيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدر فريق بوكا جونيورز فرصة اقتناص وصافة الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم بعدما اكتفى بالتعادل مع مضيفه الدوسيفي 1/ 1 فجر الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين.

وتقدم ماورو زاراتي بهدف لبوكا جونيورز في الدقيقة 13، ولكن كريستيان جابريل شافيز أدرك التعادل لالدوسيفي قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول.



وحصد بوكا جونيورز نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن الوصيف ديفينسا خوستيكا وخمس نقاط عن المتصدر راسينج كلوب.