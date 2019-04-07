رياضة | كوريا الجنوبية تتهم قطر بتقديم رشاوى للفوز بعضوية "فيفا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تتهم قطر بتقديم رشاوى للفوز بعضوية "فيفا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت كوريا الجنوبية بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد المرشح القطري، سعود المهندي، الذي فاز بعضوية "فيفا" متهمة الدوحة بتقديم مزايا للناخبين للتأثير على الأصوات.

وأكد كوريا الجنوبية أن قطر قدمت عروضا للناخبين، تشمل زيارة الدوحة والسفر على درجة رجال الأعمال والإقامة في قطر.

ونشرت وكالة "أسوشييتد برس" الخطاب الذي قدمه تشونج مونج يو، رئيس اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم إلى راندال كونليف رئيس لجنة الانتخابات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مطالبا إياه بالتحقيق على وجه السرعة في أي اشتباه بانتهاك لقواعد الانتخابات.

وجاء في الخطاب: "المهندي قدم بوضوح دعوات مجانية للناخبين، شاملة تذكرة سفر على درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى الإقامة في الدوحة".

وكانت كوريا الجنوبية قد قدمت دعوة مماثلة مطلع الشهر الماضي للناخبين، وذلك لحضور مباراة منتخبها الوطني أمام كولومبيا، لكنها ألغتها بعد تدخل كونليف، الذي أشار إلى أن قواعد الانتخابات تحظر تقديم العروض أو الهدايا التي يمكن ربطها بدعم مرشح أو آخر.

وكتب تشونج جنة الانتخابات بالاتحاد الآسيوي أنه زار 8 بلدان، بينما استخدم ماريانو أرانيتا جونيور المرشح الفلبيني طائرة خاصة بالمرشح القطري سعود المهندي، والاثنان فازا بمقاعد لتمثيل قارة آسيا في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويعتبر المهندي أول قطري يدخل مجلس "فيفا" منذ إيقاف محمد بن همام عن العمل الرياضي بتهم فساد، كما منع المهندي من الترشح للانتخابات في 2016 بعدما تم إيقافه لمدة عام من قبل لجنة النزاهة في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب عدم تعاونه مع المحققين.

مارسيلو يرد على عرض ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية إيطالية عن قرار البرازيلي مارسيلو بالبقاء مع ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

وكان يوفنتوس الإيطالي أعرب عن اهتمامه بالتعاقد مع مارسيلو إذا قرر الرحيل عن صفوف الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي نقلاً عن صحيفة آس الإسبانية أن مارسيلو يرغب في البقاء مع ريال مدريد الموسم المقبل ولا يريد الرحيل على الرغم من اهتمام يوفنتوس بضمه.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس كان قد طالب إدارة السيدة العجوز بالتحرك لضم مارسيلو لكن عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الريال ستجبر مارسيلو على البقاء مع الملكي.

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يذكر أن مارسيلو كان على وشك الرحيل عن ريال مدريد إذا استمر المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري مدربًا للملكي.

ميسي يفجر قنبلة الموسم عن كريستيانو رونالدو

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني أنه يضع نفسه مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي خارج أي استفتاءات على لقب الأفضل في العالم.

وأوضح ميسي أنه يتوقف للمنافسة ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد بعد انتقاله إلى فريق يوفنتوس الإيطالي.

وقال ميسي عبر راديو "كلوب 947 أف أم": "أشتاق للمنافسة ضد كريستيانو على الرغم من أنه كان من الصعب رؤيته وهو يحصد الألقاب في إسبانيا.. لقد رفع من هيبة الدوري الإسباني".

وأضاف ميسي: "باستثنائي أنا ورونالدو فإن نيمار ومبابي وإيدين هازارد ولويس سواريز وأجويرو هم أفضل اللاعبين في الوقت الحالي".

وتوج الدون رونالدو "صاروخ ماديرا" مرتين بلقب بطل الليجا الإسبانية، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية 4 مرات.

وأحرز رونالدو لقب بطل دوري أبطال أوروبا 5 مرات، أول مرة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، و4 مرات مع ريال مدريد، قبل أن ينتقل في الموسم الحالي إلى يوفنتوس، الذي قاده إلى الدور ربع النهائي للبطولة ذاتها.

برشلونة ينحني أمام راكيتيتش

تراجع نادي برشلونة الإسباني عن فكرة بيع راكيتيتش لاعب الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تراجع عن فكرة بيع راكيتيتش لتمسك اللاعب بالبقاء.

وأشارت إلى أن إدارة برشلونة ترى أنه يمكن جني الأموال إذا استمرار راكيتيتش في الفريق خلال الموسم المقبل.