رياضة | أسامة بوغانمي : جماهير الزمالك عظيمة وليس لها مثيل وهذا موقفي من الانضمام للفريق في المونديال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسامة بوغانمي : جماهير الزمالك عظيمة وليس لها مثيل وهذا موقفي من الانضمام للفريق في المونديال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث التونسي الدولي أسامة بوغانمي لاعب فريق كرة اليد بنادي الترجي، والمعار إلى صفوف الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر الإفريقي، عن التتويج بالكأس على حساب الأهلي والصعود إلى كأس العالم للأندية المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية بشهر أغسطس القادم.

وقال "بوغانمي" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" بإن مواجهة الأهلي في بطولة السوبر الإفريقي لم تكن سهلة بالمرة، اللقاء كان ذات طابع قوي والمنافسة كانت في منتهى الشراسة، مشيرًا إلى علمه بالظروف الخاصة بهذه النوعية من مباريات الديربي التي تعتبر بمثابة بطولة خاصة للجماهير.

وأضاف: عندما تحدث معي الكابتن باسم السبكي المدير الفني لفريق الزمالك وافقت على الفور، وإدارة نادي الترجي لم تمانع في تواجدي مع الأبيض، أنا اشكرهم جدا لموافقتهم على تواجدي مع الزمالك في حدث هام مثل كأس السوبر الإفريقي.

وتابع : لم أشعر بأني غريب وسط لاعبي الزمالك اشكرهم جدا على الترحاب بي، واتمنى تكرار هذه التجربة الجميلة مرة آخرى، وأوجه شكر خاص لزميلي في الفريق علي هشام الذي كنت متواجد معه في نفس الغرفة.

Advertisements

وبسؤاله عن موقفه من التواجد مع فريق الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية قال : اتشرف بوجودي مع الفريق في أي بطولة، مسؤولو النادي تحدثوا معي بشأن هذا الأمر وسيتم فتح باب المناقشة مع إدارة نادي الترجي وبإذن الله سوف أكون موجود معهم في السعودية في حالة موافقة فريقي على طلب الزمالك.

وأردف : فريق كرة اليد بنادي الزمالك مميز جدا ويمتلك لاعبين على أفضل مستوى فني، ومن الممكن أن ينافس بقوة في بطولة كأس العالم المقبلة بشرط الحفاظ على القوام الحالي.

واختتم بوغانمي حديثه قائلاً : أشكر جماهير نادي الزمالك العظيمة على الدعم والمساندة الكبيرة التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، كنت سعيد جدا بالاستقبال العظيم للفريق في المطار فهم ليس لهم مثيل، للأسف لم أكن موجود مع الفريق ولكني شاهدت الصور والتسجيلات الخاصة بالوصول، فهم يستحقون الفرحة والفوز بالبطولة والصعود إلى كأس العالم.

وقد ساهم النجم التونسي في فوز الزمالك على غريمه التقليدي الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي والصعود إلى بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في السعودية، حيث نجح في تسجيل ١١ هدف في المباراة، بالإضافة إلى ظهوره بشكل أكثر من رائع خلال مجريات اللقاء.