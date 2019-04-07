رياضة | الزمالك في مهمة صعبة أمام حسنية أغادير بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك في مهمة صعبة أمام حسنية أغادير بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره حسنية أغادير المغربي، في تمام الساعة التاسعة مساء، على استاد "أدرار"، ضمن مباريات الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

يدخل الزمالك لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما فاز على سموحة السكندري بهدف دون رد، ليواصل صدارته لبطولة الدوري العام في ظل المنافسة الشرسة من الأهلي وبيراميدز على اللقب.

الزمالك يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم لتسهيل مهمته في لقاء الإياب المقرر له الأحد المقبل، على استاد الجيش الثالث بالسويس.

والسويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك استدعى للقاء اليوم قائمة تضم كل من: "محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح - حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة وبهاء مجدى ومحمد عبد السلام - طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمد ابراهيم وإبراهيم حسن ومحمد عنتر - عمر السعيد وخالد بوطيب"، وشهدت القائمة استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا ومصطفى فتحى وحازم إمام للإصابة، وحميد أحداد وفرجانى ساسى للإيقاف، وأحمد مدبولى وأيمن حفنى لأسباب فنية.

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش"

خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود حمدي الونش – محمد عبدالغني – حمدي النقاز

خط الوسط: أحمد سيد زيزو – محمود عبدالعزيز – طارق حامد – إبراهيم حسن – يوسف أوباما

خط الهجوم: خالد بوطيب

وعلى الجانب الأخر يتطلع فريق حسنية أغادير المغربي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز في لقاء اليوم وتسهيل مأموريته في لقاء الإياب المقرر له الأحد المقبل على استاد الجيش الثالث بالسويس.