رياضة | الأيام دول.. عندما سخر سيد عبد الحفيظ من سقوط الزمالك أمام صن داونز (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأيام دول.. عندما سخر سيد عبد الحفيظ من سقوط الزمالك أمام صن داونز (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعاد التاريخ نفسه على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عندما سخر من سقوط الزمالك أمام صن داونز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال إفريقيا 2016.

وقال سيد عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي – وقتها – ملمحًا إلى الزمالك: "فيه فرق بتخسر بالتلاتة والخمسة في إفريقيا وإحنا بنكسبلهم إللي كسبهم .. الأهلي دائمًا لديه غيره خصوصًا في أفريقيا، لا تقلق من هذا الأمر فجميعنا مصريين».

وكان عبد الحفيظ يشير لهزيمة الزمالك بثلاثية دون رد أمام صن داونز، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في عام 2016، وكذلك الهزيمة بخماسية أمام النجم الساحلي التونسي في قبل نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2015.

وأضاف عبد الحفيظ: "احنا عندنا غيرة كبيرة جدًا على سمعة مصر في إفريقيا.. لما تتغلب تلاتة تعالى للأهلي واحنا نكسبلك إللي غلبك تلاتة متقلقش من ده كلنا إيد واحدة".

وتابع عبد الحفيظ: "أقول كل ذلك لأن جمهور الأهلي يستنبط ثقته في فريقه من التاريخ والإنجازات والبطولات والمواقف

وخسر الأهلي من صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019.

أزمة جديدة تواجه الأهلي في الإياب أمام صن داونز

يبحص مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة عن ملعب بحضور جماهيري لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويبذل ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية محاولات مع الجهات الأمنية للموافقة على إقامة مباراة الأهلي وصن داونز بملعب برج العرب بالإسكندرية بدلًا من السويس.

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وأكد ثروت سويلم أن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تقف أمام إقامة مباراة الأهلي وصن داونز على أحد ملعبي بترو سبورت والجبل الأخضر.

وأضاف سويلم: "نحاول مساعدة الأهلي عن طريق إقامة المباراة على ملعب برج العرب من أجل السماح بأكبر عدد ممكن لحضور الجماهير".

وأوضح سويلم أن لوائح الكاف تنص على حضور عدد محدد من الجماهير خلال مباريات الأدوار الإقصائية الإفريقية لذلك فإن ملعبي بتروسبورت والمقاولون العرب لا تتوافر فيهما الشروط مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية لن توافق على حضور عدد كبير من الجماهير إذا أقيمت مباراة الأهلي وصن داونز في القاهرة.

وواصل: "الكاف لن يمانع إقامة اللقاء في برج العرب الأمن موافق فعليًا على استضافة هذا الملعب للمواجهة لذلك ننتظر موافقة مسئولي هيئة الاستاد حتى يتم تجهيزه الملعب على أكمل وجه".

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وصن داونز على ملعب برج العرب يوم السبت المقبل، إلا أنه تم نقلها إلى استاد الجيش بالسويس، بعدما أرسل الكاف خطابًا لاتحاد الكرة لطلب نقلها نظرًا لسوء أرضية برج العرب.

كان الأهلي قد خسر بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب أمام صن داونز بجنوب إفريقيا لذلك يتطلع إلى تحقيق المعجزة في لقاء العودة بمصر.