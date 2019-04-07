رياضة | "ميسي" يحطم رقم أسطورة ريال مدريد ويغرد منفردا على عرش الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميسي" يحطم رقم أسطورة ريال مدريد ويغرد منفردا على عرش الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حطم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني ، السجل الخاص المسجل باسم إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد السابق كأكثر لاعب تحقيقًا للإنتصارات في تاريخ الليجا.

وقاد ليو ميسي برشلونة مساء السبت لتحقيق فوز صعب على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-0 في إطار الأسبوع الـ31 بالليجا.

ووفقًا لشبكة أوبتا للإحصائيات أصبح ليونيل ميسي اللاعب الأكثر تحقيقًا للإنتصارات في تاريخ الليجا برصيد 335 مباراة ، متجاوزًا حارس مرمى الريال السابق وبورتو الحالي إيكر كاسياس (334).

جدير بالذكر أن ميسي سجل الهدف الثاني لبرشلونة في شباك أتلتيكو مدريد ، ليواصل التربع على عرش هدافي الليجا هذا الموسم برصيد 33 هدفًا.