رياضة | أزمة جديدة تواجه الأهلي في مباراة الإياب أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة تواجه الأهلي في مباراة الإياب أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة عن ملعب بحضور جماهيري لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويبذل ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية محاولات مع الجهات الأمنية للموافقة على إقامة مباراة الأهلي وصن داونز بملعب برج العرب بالإسكندرية بدلًا من السويس.

وأكد ثروت سويلم أن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تقف أمام إقامة مباراة الأهلي وصن داونز على أحد ملعبي بترو سبورت والجبل الأخضر.

وأضاف سويلم: "نحاول مساعدة الأهلي عن طريق إقامة المباراة على ملعب برج العرب من أجل السماح بأكبر عدد ممكن لحضور الجماهير".

Advertisements

وأوضح سويلم أن لوائح الكاف تنص على حضور عدد محدد من الجماهير خلال مباريات الأدوار الإقصائية الإفريقية لذلك فإن ملعبي بتروسبورت والمقاولون العرب لا تتوافر فيهما الشروط مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية لن توافق على حضور عدد كبير من الجماهير إذا أقيمت مباراة الأهلي وصن داونز في القاهرة.

وواصل: "الكاف لن يمانع إقامة اللقاء في برج العرب الأمن موافق فعليًا على استضافة هذا الملعب للمواجهة لذلك ننتظر موافقة مسئولي هيئة الاستاد حتى يتم تجهيزه الملعب على أكمل وجه".

وكان من المقرر أنت تقام مباراة الأهلي وصن داونز على ملعب برج العرب يوم السبت المقبل، إلا أنه تم نقلها إلى استاد الجيش بالسويس، بعدما أرسل الكاف خطابًا لاتحاد الكرة لطلب نقلها نظرًا لسوء أرضية برج العرب.

كان الأهلي قد خسر بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب أمام صن داونز بجنوب إفريقيا لذلك يتطلع إلى تحقيق المعجزة في لقاء العودة بمصر.