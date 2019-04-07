رياضة | فرج عامر يضع روشتة تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر يضع روشتة تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن الأهلي يمتلك الفرصة في العودة للمنافسة على بطاقة الترشح لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، خلال مباراته أمام صن داونز الجنوب أفريقي، يوم السبت المقبل، بإياب الدور ربع النهائي.

قال" عامر" عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "فتح مدرجات ملعب برج العرب للجماهير، والسماح بحضور 50 ألف مشجع، في مباراة العودة".

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وأضاف: "لو سمح بحضور 50 ألف من جماهير الأهلي في مباراة العودة، الدنيا ممكن تتغير، والأحمر يلعب ضربات جزاء في نهاية المباراة".

كما انتقد رئيس سموحة، مدرب الأهلي مارتن لاسارتي، مؤكدا أن اسم النادي الأحمر أكبر من قدرات وإمكانيات المدير الفني الأوروجوياني.

وتلقى الأهلي الهزيمة بخماسية دون رد أمام صن داونز في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، ضمن مباريات الذهاب للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.