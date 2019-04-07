رياضة | نيتس يفوز على باكس في دوري السلة الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيتس يفوز على باكس في دوري السلة الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل جيه.جيه ريديك 23 نقطة من بينها 4 تصويبات ثلاثية ليساعد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على الفوز 116-96 على شيكاجو بولز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأحرز جويل إمبيد 20 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة مع سفنتي سيكسرز الذي وصل إلى 50 انتصارا (50-30) للموسم الثاني على التوالي.

كما أصبح سفنتي سيكسرز على بعد مباراتين فقط من بوسطن سيلتيكس قبل مباراتين على نهاية المرحلة التمهيدية للموسم في الصراع على المركز الثالث بالقسم الشرقي. ويتفوق سيلتيكس في المواجهات المباشرة.

وسجل جو هاريس ثلاثية قبل 84 ثانية على النهاية ليعزز بروكلين نيتس آماله في التأهل للأدوار الإقصائية بفوز مثير 133-128 على ميلووكي باكس متصدر الدوري.

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وكان هاريس ضمن ثمانية لاعبين سجلوا عشر نقاط أو أو أكثر مع بروكلين، وكسرت ثلاثيته حاجز التعادل 128-128.

وساعدت تصويبة هاريس فريقه على التقدم للمركز السادس في القسم الشرقي (40-40). ورغم أنه يمتلك الرصيد نفسه مثل أورلاندو ماجيك، فإن نيتس يتفوق في المواجهات المباشرة.



كما تقدم بروكلين بفارق نصف مباراة على ديترويت بيستونز صاحب المركز الثامن وبمباراة ونصف المباراة على ميامي هيت الذي يحتل المركز التاسع ويواجه نيتس في ختام المرحلة التمهيدية للموسم يوم الأربعاء.

ويحل نيتس ضيفا على إنديانا بيسرز اليوم الأحد.

