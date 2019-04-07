رياضة | ماتشات اليوم 7-4-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتشات اليوم 7-4-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأحد والموافق 7/4/2019 عدداً من المباريات القوية في مختلف البطولات ولذلك نرصد لكم عبر الخليج 365 الرياضي أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

- كأس الكونفدرالية الإفريقية:

* نكانا × الصفاقسي: اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 بصوت رؤوف خليف

* النجم الساحلي × الهلال: اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 بصوت عصام الشوالي وسوار الذهب

* حسنية أغادير × الزمالك: اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 بصوت علي محمد علي وجواد بده

- الدوري الانجليزي:

* إيفرتون × آرسنال: اليوم في تمام الساعة الـ3:05 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 بصوت حفيظ دراجي

- الدوري الايطالي:

* إنتر ميلان × أتلانتا: اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 4 بصوت محمد بركات

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* نابولي × جنوى: اليوم في تمام الساعة الـ8:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 4 بصوت حسن العيدروس

- الدوري الفرنسي:

* باريس سان جيرمان × ستراسبورج: اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 6

- الدوري المصري:

* بتروجيت × الاتحاد السكندري: اليوم في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة أون سبورت

* الداخلية × إنبي: اليوم في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة النيل للرياضة

* حرس الحدود × سموحة: اليوم في تمام الساعة الـ8:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة أون سبورت

- كأس الاتحاد الانجليزي:

* واتفورد × وولفرهامبتون: اليوم في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 7