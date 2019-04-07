رياضة | رئيس اتحاد الكرة السابق: حسين الشحات يستحق المشاركة مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس اتحاد الكرة السابق: حسين الشحات يستحق المشاركة مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عصام عبد المنعم، نجم الأهلي السابق، أهمية حضور الجماهير مباراة عودة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وصن داونز، لمساندة الأحمر بعد الخسارة بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب، مؤكدا أن إقامة المباراة في ملعب السويس، ستكون في صالح المنافس.

وتابع عبد ربه خلال لقائه مع مراسل برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «الأهلي يعاني من تكرار الإصابات، والإدارة الطبية لم تنج في مهمتها الفترة الماضية»، مؤكدا أن حسين الشحات، لاعب الأهلي يستحق المشاركة بشكل أساسي مع فريقه ومع المنتخب، معلقاً «مينفعش يقعد على الدكة».