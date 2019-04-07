رياضة | موعد مباراة النجم الساحلي ضد الهلال في الكونفدرالية الافريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النجم الساحلي ضد الهلال في الكونفدرالية الافريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الأحد مباراة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني والتي من المنتظر أن تجمع الفريقان على الملعب الأوليمبي برادس في إفتتاحية مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وتحمل المباراة بين طياتها الكثير من التحديات لكلا الفريقين حيث يطمح الفريق التونسي في تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب المقبلة في أم درمان في الوقت الذي يدخل فيه السودانيون اللقاء بمعنويات مرتفعة من أجل الدفاع عن لواء الكرة السودانية بعد الإخفاقات التي يعاني منها المنتخب.

ويعول روجيه لومير المدير الفني للفريق التونسي على خدمات الكثير من اللاعبين المميزين على غرار محمد أمين بن عمر ومرتضى بن وناس بالإضافة إلى ياسين الشيخاوي من أجل قلب المعطيات والوصول إلى نتيجة الحسم التي تقرب الفريق من الدور المقبل.

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في المقابل يعود الهلال لمواجهة فريق نادي النجم الساحلي للمرة الأولى بعد 22 شهراً بالتمام والكمال لكن التشكيلة الزرقاء تفتقد للكثير من العناصر الهامة والقوام الأساسي للفريق ولم يبقى من الذين شاركوا في العام 2017 سوى المدير الفني نبيل الكويك.

وعوض الهلال المجموعة الغائبة من اللاعبين بالتعاقد مع إيمانويل إيرواتشوكو بدلاً من واتر بالإضافة إلى المالي بوبكر ديارا بدلاً من عيزيز شوبولا.

توقيت متابعة مباراة النجم الساحلي ضد الهلال

تبدأ مباراة النجم الساحلي ضد الهلال والتي تجمع الفريقان على الملعب الأوليمبي في سوسة لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الافريقية في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT