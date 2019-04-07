رياضة | قرار حاسم من الأهلي بشأن مدرب الفريق بعد نكسة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار حاسم من الأهلي بشأن مدرب الفريق بعد نكسة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد اجتماعا طارئا لاتخاذ قرار نهائي بشأن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق بالأمس بخماسية نظيفة أمام صن داونز في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتتجه النية لدى مجلس الإدارة لاستمرار لاسارتي حتى نهاية الموسم بسبب ضيق الوقت وتلاحم المباريات، ووضع مسئولو القلعة الحمراء شرطا لاستمرار المدرب مع القلعة الحمراء وهو الفوز ببطولتي الدوري وكأس مصر .

ويحتل الأهلي المركز الثاني في بطولة الدوري المصري حاليا برصيد 55 نقطة ويفصله نقطتين عن الزمالك المتصدر، أما في كأس مصر نجح الفريق في التأهل لدور الـ16 وينتظره مواجهة قوية أمام فريق بيراميدز.

وكان لاسارتي قد تولى المهمة الفنية للفريق مطلع يناير عقب قرار مجلس إدارة الأهلي برحيل كارتيرون بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا وبطولة كأس زايد.