5 معلومات عن مباراة الزمالك وحسنية اغادير اليوم الاحد 7 / 4 / 2019

كتب عمرو جاب الله
يلتقى الزمالك مع حسنية أغادير المغربى، مساء اليوم الأحد الموافق 7 / 4 / 2019 فى المباراة التى ستجمع الفريقان على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، وذلك فى دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، نستعرض فى التقرير التالى 5 معلومات حول المواجهة.
موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير
من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربى فى التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتحدث السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك مع لاعبى الفريق الأبيض فى المغرب إن الفريق لديه هدف وحيد من مواجهة حسنية...
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