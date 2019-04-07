أحمد حسن: مواجهتا الأهلي والزمالك مع بيراميدز ستحددان بطل الدوري

كتب- حسن العمدة

علق أحمد حسن المستشار الرياضي لنادي بيراميدز على منافسة فريقه على لقب الدوري.

وقال حسن في تصريحات إذاعية عبر أثير "الشباب والرياضة "، إن مواجهتي فريقه أمام الأهلي والزمالك ستحدد بشكل كبير ملامح تواجد النادي حديث العهد ضمن المربع الذهبي بالدوري المصري الممتاز.وأضاف ، إذا استطعنا تحقيق الفوز في مباراتي الأهلي والزمالك، سنكون متواجدين في المنافسة بشكل كبير جدا.

وبسؤاله عن هزيمة الأهلي من صن داونز ، قال، شاهدت المباراة، والجميع يعلم مدى حبي للأهلي وتشرفت أنني لعبت معه.وواصل ، أحيانًا يأتي يوم ويكون الفريق ليس موفقا،...