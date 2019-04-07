محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرا يوميا، لأبرز المباريات التي ستقام الأحد الموافق 7 أبريل 2019 بمختلف البطولات. كأس الكونفيدرالية الأفريقية الزمالك × حسنية أغادير-الموعد 21:00 مساءً. القناة الناقلة. beIN SPORTS HD 1. النجم الساحلي× الهلال السوداني -الموعد 18:00 مساءً -القناة الناقلة. beIN SPORTS HD 1. الدوري الإنجليزي الممتاز Advertisements آرسنال × ايفرتون -الموعد. 15:05 مساءً -القناة الناقلة. beIN SPORTS HD 2. الدوري المصري الداخلية× إنبي -الموعد 17:30 مساءً -القناة الناقلة. النيل للرياضة وOn Sport HD. بتروجيت × الاتحاد -الموعد 17:30 مساءً-القنوات الناقلة. النيل للرياضة وOn Sport HD. حرس الحدود × سموحة -الموعد 20:00 مساءً -القنوات الناقلة. النيل للرياضة وOn Sport HD.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباريات الأحد.. الزمالك يصطدم بحسنية أغادير.. وآرسنال يواجه إيفرتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.