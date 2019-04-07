شكرا لقرائتكم الحاوى يجهز الأهلى لمواجهة المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الكرة الأول بالأهلي استعداداته لمواجهة مصر المقاصة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل فى الدورى، بداية من غد الاثنين، ويجهز الجهاز الفني بقيادة لاسارتي وليد سليمان صانع ألعاب الفريق لمواجهة الفريق الفيومي، بعد أن أصبح جاهزا من الناحية الطبية، عقب تعافيه من إصابة الركبة التي أبعدته عن تدريبات ومباريات الفريق الأحمر طوال الفترة الماضية.

ويرفض الجهاز الفنى للأهلى المجازفة بوليد سليمان من خلال الدفع به قبل شفائه بشكل كامل خاصة وأنه واحد من أبرز نجوم الفريق التي يعتمد عليها لاسارتي ومعاونيه خاصة فى المباريات التي تحتاج للاعبين أصحاب خبرات على شاكلة وليد سليمان.