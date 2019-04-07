شكرا لقرائتكم 3 أسابيع تفصل غروهي عن العودة لاتحاد جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تواجد الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، في تدريبات اتحاد جدة يوم السبت، واجتمع مع الإدارة والجهاز الفني والطبي لمتابعة تقدم برنامجه العلاجي. ومن المقرر أن يغادر غروهي لاستكمال برنامجه العلاجي المتبقي له 3 أسابيع، بعد إنهاء بعض الإجراءات الرسمية. وواصل الاتحاد استعداداته للمباراة القادمة أمام لوكوموتيف طشقند في ثالث مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا.

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