شكرا لقرائتكم أسبريا يتلاعب بدفاع التعاون ويمنح الفيحاء فوزاً هاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق الفيحاء فوزا صعبا من ضيفه التعاون 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل هدفي الفيحاء دانيلو مورينو أسبريا في الدقيقتين 37 و 80 ، فيما سجل عبد الفتاح آدم هدف حفظ ماء الوجه للتعاون في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. ورفع الفيحاء رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد التعاون عند 46 نقطة في المركز الرابع.
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