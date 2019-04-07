شكرا لقرائتكم شبيه محمد صلاح.. قصة "جزار" خطف الأضواء في الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثار شبيه للدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتهافت العديد من محبي النجم المصري لالتقاط الصور مع الشاب محمد إبراهيم الذي يعمل "جزارا" في أحد المسالخِ بالكويت.

ويحمل محمد إبراهيم الجنسية المصرية، والتشابه في الشكل الخارجي جعل الكثيرين يتناسوا اسمه وينادونه باسم "صلاح"، ووجد الشاب المصري نفسهُ تحتَ الأضواء وأصبحَ مكانُ عملهِ وجهةً لمحبي نجم ليفربول.

وباتت تمثلُ الشهرة بعضَ المعاناةِ لمحمد إبراهيم، كونه يسكن في منطقةِ معظم قاطنيها من أبناء الجالية المصرية التي تعشقُ "أبو مكة" وتتابعُ مبارياتهِ وتلاحقُ شبيهَهُ بطلباتِ صورِ "السيلفي" .