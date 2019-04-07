شكرا لقرائتكم الاثنين.. تزكية عبدالعزيز الفيصل رئيساً لاتحاد التضامن الإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تُعقد يوم الاثنين في جدة، الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي في اجتماعها غير العادي، وذلك لانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة الاتحاد خلفاً لتركي آل الشيخ حيث سيتم تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد للفترة من 2019 حتى 2021.

وسيشهد الاجتماع مشاركة يوسف العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى مناقشة النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2021، بينما سيعقد الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي اجتماعين لمجلس إدارته، سيكون الأول برئاسة حمد كالكبا مالبوم، الرئيس المكلف، والثاني برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بعد تزكيته لرئاسة المجلس من قبل الجمعية العمومية.