شكرا لقرائتكم اختيار "اليوسفية" لتشييد المدينة الرياضية المهداة من السعودية للعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بحثت تفاصيل بناء مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في العراق، ووقع الاختيار على موقع مميز في أطراف العاصمة من جهتها الجنوبية في منطقة اليوسفية، بعد مطابقتها لجميع الشروط والمعايير الهندسية والجيولوجية لتكون هي الأنسب لقربها من مطار بغداد الدولي وباقي المؤسسات الخدمية والفنادق والمستشفيات.

وأعلن ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار في السعودية، عن تقديم الملك سلمان بن عبدالعزيز منحة إلى العراق تتمثل ببناء مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في العراق كجزء من مليار دولار لمشاريع تنموية في البلاد.

ويأتي بناء المدينة الرياضية في العاصمة بغداد بعدما اعتمدت لسنوات طويلة على ملعب وحيد بمواصفات دولية يزيد عمره عن خمسين عاما، وسيشرع الجانبان العراقي والسعودي ومن خلال اللجان المشكلة بين البلدين في الإعلان عن مسابقة تنافسية لتقديم تصاميم هندسية وفق معايير عالمية ومواصفات للملعب الجديد قبل أن يتم البدء في مرحلة البناء.