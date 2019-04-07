سيتي يجتاز برايتون ويبلغ نهائي كأس الاتحاد

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه على ضيفه برايتون 1 -صفر يوم السبت على استاد ويمبلي في المربع الذهبي.
ويدين سيتي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البرازيلي غابريل جيسوس الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة الرابعة.
ويلتقي سيتي في النهائي يوم 18 مايو المقبل مع الفائز من المباراة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع الأحد بين واتفورد وولفرهامبتون.
ويسعى سيتي لحصد لقبه السادس في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد أن فاز باللقب خمس مرات من قبل في أعوام 1904، 1934، 1956، 1969 و2011.
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