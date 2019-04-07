شكرا لقرائتكم يوفنتوس يعرّض ميلان للتعثر الرابع.. وكين يسجل مجدداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل فريق يوفنتوس زحفه نحو لقبه الثامن على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه المثير على ضيفه ميلان 2 - 1 يوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، تعادل فريق تورينو مع مضيفه بارما سلبيا.

ورفع يوفنتوس رصيده في الصدارة إلى 84 نقطة بفارق 21 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي الذي يلتقي مع ضيفه جنوى يوم الأحد. وتوقف رصيد ميلان عند 52 نقطة في المركز الرابع ولكن بفارق نقطة واحدة فقط عن صاحب المركز الخامس أتالانتا الذي يلتقي مع مضيفه إنتر ميلان يوم الأحد.

ونجح يوفنتوس في قلب الطاولة على ضيفه ميلان حيث حول تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين. وتقدم المهاجم البولندي كريستوف بيونتك بهدف لميلان في الدقيقة 39 ورد المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا بهدف التعادل ليوفنتوس من ضربة جزاء في الدقيقة 60 وتكفل المهاجم الدولي الشاب مويس كين بهدف الفوز في الدقيقة 84.