ميسي ينال جائزة افضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر مارس

اسماء السيد - اختارت رابطة الدوري الإسباني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة كأفضل لاعب في شهر مارس الماضي ، ليحققها بذلك للمرة الخامسة في تاريخه.

وجاء اختيار ميسي لنيل هذه الجائزة الشهرية بعد العروض الفنية والتهديفية المتميزة التي قدمها في المباريات الأربع التي لعبها مع فريقه في شهر مارس الماضي ، حيث ساهم بشكل مؤثر في تحقيق برشلونة للعلامة الكاملة بواقع اربعة انتصارات على حساب ريال مدريد و رايو فاليكانو و ريال بيتيس و إسبانيول، معززاً بذلك فرصة فريقه الكتالوني في إحراز لقب الدوري الإسباني.

وسجل ميسي ستة أهداف خلال الشهر الماضي ، وهو ما عزز صدارته لسلم ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني برصيد 32 هدفاً ، والتربع على جدول ترتيب جائزة "الحذاء الذهبي" الأوروبي برصيد 64 نقطة.

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واصبح ميسي ثاني أكثر اللاعبين تتويجاً بجائزة لاعب الشهر في البطولة بواقع خمس مرات، خلف الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الذي حققها ست مرات.

ورغم ان ميسي هو افضل هداف في تاريخ الدوري الإسباني ويصنف كأفضل لاعب في تاريخ البطولة ، إلا ان تتويجه بجائزة لاعب الشهر ، قد تأخر كثيراً حيث نالها أول مرة في شهر يناير من عام 2016 ، وبعدها توج بالجائزة في شهر ابريل لعام 2017 ثم شهري أبريل و نوفمبر من عام 2018 ثم شهر مارس من العام الجاري.

ويعتبر هذا الموسم هو الأول الذي ينال خلاله ميسي الجائزة مرتين في مؤشر إيجابي على إرتفاع حظوظه في الفوز بـ "الكرة الذهبية" السادسة ، خاصة ان كافة التقارير تعتبره الأفضل حالياً ليس في الملاعب الإسبانية فحسب ، ولكن في الملاعب الأوروبية على اعتبار انه لا يوجد أي لاعب آخر قدم نفس المستوى خلال الموسم الجاري.