شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز وليد سليمان لمواجهة المقاصة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الكرة الأول بالأهلي استعداداته لمواجهة مصر المقاصة المقرر أقامتها الاربعاء المقبل فى الدورى، بداية من غدآ الاثنين، ويجهز الجهاز الفني بقيادة لاسارتي وليد سليمان صانع العاب الفريق لمواجهة الفريق الفيومي، بعد ان اصبح جاهزا من الناحية الطبية ،عقب تعافيه من اصابة الركبة التي ابعدته عن تدريبات ومباريات الفريق الأحمر طوال الفترة الماضية.

ويرفض الجهاز الفني للأهلى المجازفة بوليد سليمان من خلال الدفع به قبل شفائه بشكل كامل خاصة وأنه واحد من أبرز نجوم الفريق التي يعتمد عليها لاسارتي ومعاونيه خاصة فى المباريات التي تحتاج للاعبين أصحاب خبرات على شاكلة وليد سليمان.