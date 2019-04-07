شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُطالب اتحاد الكرة بخوض مبارياته فى الدورى قبل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من اتحاد الكرة، خوض مبارياته فى بطولة الدورى قبل مباريات الأهلى أو خوض المباراتين فى نفس التوقيت معاً من أجل مبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما تم رفضه من قبل اتحاد الكرة خاصة أن الأهلى لعب أمس السبت بينما الزمالك سيلعب اليوم ومن الطبيعي أن يخوض الأهلى مباراته المقبلة فى الدوري قبل الزمالك بـ24 ساعة ولكنهم أكدوا أن الأسابيع الثلاث من عمر مسابقة الدورى سيتم خوض مباريات الأهلى والزمالك فى نفس التوقيت .

يذكر أن الزمالك يتصدر مسابقة الدورى حاليا برصيد 57 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلى الوصيف بـ55 نقطة.