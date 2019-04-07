شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام حسنية أغادير بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك تحد جديد فى مشواره هذا الموسم وذلك عندما يحل ضيفاً فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، على حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، وذلك فى دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية وسيقام لقاء العودة بين الفريقان يوم 14 من شهر أبريل الجارى على استاد الجيش بالسويس. ومن المتوقع أن يدفع جروس بالتشكيل التالى فى المباراة: ومن المتوقع أن يدفع جروس بالتشكيل التالى فى المباراة: حراسة المرمى: محمود جنش. Advertisements خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز "زيزو" أو محمد إبراهيم وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وأحمد سيد زيزو. خط الهجوم: خالد بوطيب.

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