شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يستدرج سموحة فى ديربى الإسكندرية على ستاد المكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج حرس الحدود نظيره سموحة فى الثامنة مساء اليوم الأحد على ستاد المكس فى ديربى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام الذى يدخله الفريقين بمعنويات منخفضة حيث خسر الحرس من طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد، فيما خسر سموحة من الزمالك بهدف دون رد .

ويحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 31 هدف فيما يحتل سموحة المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 13 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 36 هدف.

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وطالب طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه بخطف النقاط الثلاث للزحف نحو مراكز الامان فى جدول الدوري، بينما يبحث حسام حسن المدير الفنى لسموحة عن انتصاره الاول مع الفريق السكندرى لاسيما بعد تأكيداته أن الفوز بمباراتين يكفل إبعاد شبح الهبوط عن سموحة تماماً .