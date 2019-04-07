“هنا” ترتيب جدول الدوري الإنجليزي/ ليفربول في الصدارة “بعد مواجة ساوثهامبتون...

نعرض معكم من خلال التقرير التالي، ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون 5/4/2019، حيث فاز ليفربول علي ساوثهامبتون، 3-1 في المباراة التي جمعت بينهم الجمعة، في إطار مباريات الإسبوع 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي، وبذلك الفوز يحتل فريق ليفربول، صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي.

وأصبح رصيد فريق ليفربول، 82 نقطة بعد إحرازه ثلاثة أهداف في مرمي فريق ساوثهامبتون، وبذلك يكون ليفربول متفوقاً بفارق نقطين، عن فريق مانشستر سيتي منافسه اللدود، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 80 نقطة، الذي له مباراة مؤجلة مع فريق مانشستر يونايتد، وسيحاول من خلالها إسترداد الصدارة، ويحتل فريق توتنهام المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعد تغلبه علي كريستال بالاس 2- صفر، وفريق تشيلسي حقق فوزاً ساحقاً علي ضيفه فريق برايتون بثلاثية نظيفة، ليحتل المركز الخامس برصيد 63 نقطة، متساوياً مع أرسنال صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 61 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف الفرعون المصري”محمد صلاح”

سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي 19 هدف

محمد صلاح لاعب ليفربول 18 هدف

بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال 17 هدف

هاري كين لاعب توتنهام 17 هدف

ساديوماني لاعب ليفربول 17 هدف

رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي 15 هدف

إدين هازارد لاعب تشيلسي 13 هدف

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