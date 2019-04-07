تعرف”هنا” موعد مباراة الزمالك ضد حسنية أغادير/ والتشكيل المتوقع للزمالك والقنوات الناقلة...

يدخل فريق الزمالك اليوم في مباراة قوية أمام حسنية أغادير، في دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، ويطمع الجهاز الفني والإداري والاعبون، في العودة بنتيجة جيدة تساعده في مباراة العودة بالقاهرة 14 أبريل الجاري، لتخطي دور الثمانية والعبور لدور الأربعة، والإقتراب من اللقب الذي هو حلم الجماهير البيضاء.

تقام المباراة علي ملعب “أدوار”في المغرب، في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، ومباراة العودة تقام يوم 14 أبريل، وإلي الأن لم يتحدد ملعب المباراة، ويغيب عن الزمالك في هذا اللقاء “حازم إمام-مصطفي فتحي للإصابة- وحميد أحداد- وفرجاني ساسي للإقاف- ومحمود كهربا -ايمن حفني -أحمد مدبولي لأسباب فنية”.

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قائمة الزمالك لمباراة حسنية أغادير المغربي

إصطحب السويسري جروس المدير الفني لنادي الزمالك 20 لاعب، لمواجهة فريق حسنية أغادير المغربي في دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الإفريقية،”محمود جنش ،عماد السيد،عمرو صلاح،حمدي النقاذ،محمود علاء،محمود الونش،محمدعبدالغني،عبد اللة جمعة،بهاء مجدي،محمد عبد السلام،طارق حامد،محمود عبد العزيز،محمد حسن،يوسف اوباما،أحمد سيد زيزو،محمد إبراهيم،إبراهيم حسن،محمد عنتر،عمرو السعيد،خالد بوطيب”

التشكيل المتوقع للمباراة

حراسة المرمى”محمود جنش”

خط الدفاع”محمد عبد الغني ،محمود حمدي الونش،حمدي النقاذ،عبد اللة جمعة،”

خط الوسط”طارق حامد،محمود عبد العزيز،أحمد سيد زيزو،يوسف أوباما-إبراهيم حسن”

خط الهجوم”خالد بوطيب”

القناة الناقلة للمباراة وتوقيت المباراة

القناة التوقيت الملعب bien sport HD 1 الساعة 9 مساءاً بتوقيت القاهرة ادوار

في ختام التقرير نتمنى الفوز لنادي الزمالك، وتخطي دور الثمانية والوصول إلي المربع الذهبي للبطولة الإفريقية، وإسعاد الجماهير المصرية والفوز بالبطولة إنشاء الله .