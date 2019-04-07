مواعيد مباريات اليوم بالدوريات الأوروبية والدوري المصري

أسامة حافظ

يقام اليوم الأحد مباريات بدوريات أوروبا والدوري الممتاز وأبرزها..

الدوري المصري الممتاز

الداخلية مع إنبي 5:30 مساء

بتروجت مع الاتحاد السكندري 5:30 مساء

حرس الحدود مع سموحة 8:00 مساء

كأس الكونفدرالية الأفريقية كأس الكونفدرالية الأفريقية

نكانا مع النادي الصفاقسي 3:00 عصرا

جور ماهيا مع نهضة بركان 3:00 عصرا

النجم الساحلي مع الهلال 6:00 مساء

حسنية أكادير مع الزمالك 9:00 مساء

الدوري الإنجليزي الممتاز

إيفرتون مع أرسنال 3:05 عصرا