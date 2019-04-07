مواعيد مباريات اليوم بالدوريات الأوروبية والدوري المصري

أسامة حافظ
يقام اليوم الأحد مباريات بدوريات أوروبا والدوري الممتاز وأبرزها..
الدوري المصري الممتاز
الداخلية مع إنبي 5:30 مساء
بتروجت مع الاتحاد السكندري 5:30 مساء
حرس الحدود مع سموحة 8:00 مساء
كأس الكونفدرالية الأفريقية كأس الكونفدرالية الأفريقية
نكانا مع النادي الصفاقسي 3:00 عصرا
جور ماهيا مع نهضة بركان 3:00 عصرا
النجم الساحلي مع الهلال 6:00 مساء
حسنية أكادير مع الزمالك 9:00 مساء
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون مع أرسنال 3:05 عصرا
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