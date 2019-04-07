رياضة | نجم ريال مدريد يتخذ قرارا حاسما بشأن مستقبله مع الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يتخذ قرارا حاسما بشأن مستقبله مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نجم فريق ريال مدريد قد اتخذ قرارا حساما بشأن مستقبله مع الفريق الملكي في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن إيسكو نجم وسط ريال مدريد حريص جداً على الإستمرار مع النادي الملكي والدفاع عن ألوان ريال مدريد لسنوات عديدة، خاصة مع وصول المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الى تدريب الفريق من جديد .

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وأشارت الصحيفة في تقريرها على أن إيسكو تجاهل جميع الإتصالات من الأندية التي ترغب بالحصول على خدماته، حيث يرى اللاعب بأن اللاعبون الذين رحلوا عن النادي الملكي كسبوا أقل بكثير من أولئك الذين بقوا .

يذكر أن إيسكو صاحب الـ26 عاماً يلعب في ريال مدريد منذ عام 2013 قادماً من فريق ملقا , وخاض مع الفريق الملكي 269 مباراة في كل المسابقات وسجل 48 هدفاً وصنع 52، وتقدر قيمته السوقية بـ60 مليون يورو .