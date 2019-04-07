رياضة | اتحاد الكرة: رئيسا الفيفا والكاف سيحضران قرعة أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة: رئيسا الفيفا والكاف سيحضران قرعة أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري، إن رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأفريقي، أحمد أحمد، سيحضران قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف سويلم في تصريحات تليفزيونية، أن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري، حرص على أن يقام حفل إجراء القرعة في منطقة الأهرامات، بجانب تأكيد حضور رئيسي الفيفا والكاف.

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وأكد سويلم أن العالم سيشاهد مراسم احتفالية مبهرة لقرعة كأس الأمم الأفريقية لم تحدث من قبل.

ويقام حفل سحب قرعة البطولة الأفريقية، يوم الجمعة المقبل، بمنطقة سفح الأهرامات.

وتستضيف مصر، البطولة القارية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.