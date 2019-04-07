رياضة | القنوات الناقلة لمباراة النجم الساحلي ضد الهلال في الكونفدرالية الافريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة النجم الساحلي ضد الهلال في الكونفدرالية الافريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرحل الهلال السوداني اليوم الاحد لمواجهة فريق نادي النجم الساحلي التونسي لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم في المباراة التي تقام بين الفريقين على الملعب الأوليمبي في سوسة.

وكان النجم الساحلي قد عبر إلى الدور ربع النهائي بعد حلوله في المركز الثاني برصيد عشرة نقاط بالفوز في ثلاثة مناسبات والتعادل في مباراه وتعرض الفريق التوسني للخسارة في مباراتين ما جعله يأتي وصيفاً لمواطنه النادي الصفاقسي متصدر المجموعة برصيد إثني عشر نقطة.

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في المقابل تصدر الفريق السوداني المجموعة الثالثة برصيد إحدى عشر نقطة بعد أن حقق الفوز في ثلاثة مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة وحيدة وترك المركز الثاني لفريق نادي نكانا الزامبي الذي حصد تسعة نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة النجم الساحلي ضد الهلال

تنقل مباراة النجم الساحلي ضد الهلال على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعليقين علي محمد علي وجواد بده وتم تعيين الحكم الدولي صادق السالمي لإدارة المباراة تحكيمياً.