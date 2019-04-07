رياضة | الكاف يطلب سرعة الإعلان عن تميمة أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف يطلب سرعة الإعلان عن تميمة أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» من اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 السرعة فى الإعلان عن تميمة البطولة، خاصة أن مسئولى «كاف» يرغبون فى تحديد التميمة قبل موعد القرعة المقرر إجراؤها 12 أبريل الحالى بسفح الأهرامات.

ويرى مسئولو الاتحاد الأفريقى أن الإعلان عن التميمة تأخر بشكل كبير، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق البطولة المقرر لها فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، خاصة أن الإعلان عنها مبكراً يفيد فى الأمور التسويقية للبطولة.

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من جانبه، أكد محمد فضل، مدير البطولة، أن التصميم النهائى للتميمة سيتم الانتهاء منه بأقصى سرعة وأنه من المنتظر الكشف عنه خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم إرساله للاتحاد الأفريقى للحصول على الموافقة النهائية عليه قبل موعد القرعة، خاصة أن التأخر فى الإعلان عنه جاء ليظهر بأفضل صورة ممكنة.